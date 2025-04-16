Вера Емельянова провела заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям

23:45, 16 апреля 2025, ПАИ

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям, которое возглавила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, состоялось в правительстве Псковской области сегодня, 16 апреля. Это мероприятие было приурочено к значимой юбилейной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе заседания рассматривались вопросы организации праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также реализации инициатив сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России и укрепления межнационального и межконфессионального согласия среди молодёжи.

Также на заседании был обсуждён проект федерального закона «О языках народов Российской Федерации».

В работе совета участвовали представители правительства Псковской области, исполнительных органов, силовых структур, национальных общественных объединений, Псковской епархии, депутаты законодательного Собрания и руководители образовательных учреждений региона.