До +22 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днëм составит от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 апреля 2025
Выставка новгородского художника с видами усадеб Заповедника откроется в Пушкинских Горах
17 апреля 2025
Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа