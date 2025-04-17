До +22 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня

07:28, 17 апреля 2025, ПАИ

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются на территории Псковской области сегодня, 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днëм составит от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление низкое.