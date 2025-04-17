Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по гребле «Донская регата»

10:22, 17 апреля 2025, ПАИ

Пскович Павел Сорин принимает участие во всероссийских соревнованиях по академической гребле «Донская регата», которые стартовали в Ростове-на-Дону сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

В первый день соревнований Сорин будет бороться за награды на дистанции 2000 метров в одиночках. Ему противостоят 10 спортсменов из Москвы, Челябинской области, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также Калужской и Ростовской областей.

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