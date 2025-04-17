Выставка новгородского художника с видами усадеб заповедника откроется в Пушкинских Горах

10:40, 17 апреля 2025, ПАИ

Новый выставочный проект к 75-летию новгородского художника Юрия Ерышева завтра, 18 апреля, представит своим посетителям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозицию, которая называется «Гений Пушкина всегда со мной», вошло более 50 холстов с видами мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей, а также достопримечательных мест родного художнику Великого Новгорода. Все эти работы относительно недавние, созданы после 2009 года, пояснили в музее.

В музее напомнили, что Юрий Ерышев часто и плодотворно работает в «Михайловском». В составе большой группы новгородских художников он приезжал в псковские пушкинские места на пленэры «Пушкиногорье», которые в течение ряда лет в Пушкинском заповеднике устраивали специально для мастеров, работающих профессионально. Не один раз он привозил сюда на этюды и своих учеников — участников созданной им в 1986 году художественной «Студии на Красной» при Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого.

В фондах «Михайловского» хранится несколько пейзажей Юрия Ерышева. Его работы есть также в собраниях Новгородского государственного музея-заповедника, Новгородского музея художественной культуры, Музея истории Санкт-Петербурга, музея города Уотфорда (графство Хартфордшир, Англия), картинной галереи Полоцка (Белоруссия), в других государственных и частных коллекциях в России, Австралии, Англии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Норвегии, США, Швеции, Шотландии.

Выставка «Юрий Ерышев. «Гений Пушкина всегда со мной» развёрнута в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Её открытие 18 апреля назначено на 15.00. Планируется, что жители и гости Святогорья смогут знакомиться с экспозицией в течение двух месяцев, до 18 июня.