Новый зал единоборств планируют построить в Острове до конца 2026 года

11:27, 17 апреля 2025, ПАИ

Новый зал единоборств планируют построить в Острове до конца 2026 года. Об этом во время приёма граждан по поручению президента РФ у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 17 апреля сообщила заместитель главы региона Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор рассмотрел вопрос Елены Фёдоровой из Острова, сын которой занимается боксом. Жительница посетовала на то, что в её городе не хватает зала единоборств. «Залы есть, но они не предназначены для полноценных занятий. Нам бы хотелось такой центр иметь», – сказала она.

Из регионального бюджета на новый зал в Острове выделено 109 миллионов рублей, ответила Ольга Тимофеева. «Хотим уже в этом году сделать проектно-изыскательские работы, земельный участок подобран. До конца 2026 года его создать», – резюмировала заместитель губернатора.

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