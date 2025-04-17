Память погибшего в годы войны Христофора Вейнберга увековечат на кладбище в Новосокольническом районе

11:57, 17 апреля 2025, ПАИ

Память погибшего в годы войны Христофора Вейнберга увековечат на кладбище в Новосокольническом районе. С просьбой об этом к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратилась правнучка бойца Олеся Логунова, передаёт корреспондент ПАИ с приёма граждан, который проходит по поручению президента Владимира Путина.

Христофор Вейнберг похоронен в деревне Монаково Новосокольнического района в братской могиле воинов 43-й гвардейской Латышской дивизии, погибших в 1944 году при освобождении Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

Олеся Логинова рассказала, что их семья за свой счёт установила на могиле прадеда временную табличку, а теперь она просит посодействовать в установке мемориальной доски.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв отметил, что гранитная плита на братской могиле уже есть, однако продолжается работа по уточнению воинского звания Христофора Вейнберга. Михаил Ведерников поручил решить вопрос с увековечиванием памяти к 8 мая.