Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове

11:58, 17 апреля 2025, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения) открылась в Пскове в четверг, 17 апреля. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит на площадке ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В конференции принимают участие краеведы и архивисты из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иркутска, а также учёные и молодые исследователи из 18 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Гагаузии. К чтениям также присоединились представители Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области и региональной прокуратуры.

С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.