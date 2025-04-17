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Заменить ограду и крест на захоронении ветеранов Великой Отечественной войны в Пскове поручил Михаил Ведерников

Заменить ограду и крест на захоронении ветеранов Великой Отечественной войны супругов Афанасия Шелеста и Марии Шелест в Пскове поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С просьбой помочь восстановить повреждённую ограду обратился Валентин Никитин, передаёт корреспондент ПАИ с приёма граждан, который проходит по поручению президента РФ сегодня, 17 апреля.

Фото: ПАИ

Заявитель рассказал, что в начале 1994 года скончался сначала Афанасий Шелест, потом его жена Мария Шелест. Их похоронили на Мироносицком кладбище в Пскове. Военно-мемориальная компания произвела захоронение, поставила памятник и ограду. Валентин Никитин с супругой ухаживали за могилой. Но 10 лет назад в результате сильного урагана упавшее дерево сильно повредило ограду.

У губернатора попросили оказать содействие в восстановлении захоронения.

«Ограду и крест на захоронении надо заменить. До 8 мая нужно всё привести в порядок. Также надо установить табличку, что здесь похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Администрация города согласует её с заявителем», – сказал Михаил Ведерников.

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