«Помним, благодарим, гордимся!»: в Псковской области дети и мастера пряничного дела изготавливают для ветеранов подарки

13:47, 17 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области дети и мастера пряничного дела в рамках акции «Помним, благодарим, гордимся!» изготавливают для ветеранов Великой Отечественной войны печатные пряники. Об этом ПАИ сообщила шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова.

Акция «Помним, благодарим, гордимся!» проходит в честь Дня Победы в разных регионах России под эгидой Всероссийской общественной организации «Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков России». Цель акции – отдать дань уважения людям, благодаря которым мы сегодня живём, любим, растим детей. Акция призвана через пряники объединить поколение ветеранов Великой Отечественной войны и молодёжь.



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова



Фото: предоставила Александра Сафронова































































Вчера, 16 апреля, в тесном взаимодействии пряничные мастера Псковского регионального отделения гильдии, а также студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, обучающиеся на специальностях «поварское дело» и «кондитер», изготовили печатные пряники для ветеранов. Пряничные доски для изготовления этих пряников вырезали ребята с нарушением слуха из Большемурашкинской коррекционной школы-интерната Нижегородской области под наставничеством Сергея Танаева.

Печатные пряники, изготовленные руками детей, вручат ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнула Александра Сафронова.

Отметим, что акция «Помним, благодарим, гордимся!» объединяет людей независимо от возраста, уровня мастерства, места жительства в самом важном – бесконечной благодарности тем, кто выстоял и победил 80 лет назад, способствует патриотическому воспитанию молодёжи, передаче подрастающему поколению профессиональных навыков и секретов мастерства опытными пряничными мастерами.