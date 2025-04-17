В Псковской области при поддержке нацпроекта модернизируют подходы к обучению будущих специалистов АПК

15:15, 17 апреля 2025, ПАИ

Федеральный проект «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» активно реализуют в Псковской области, в том числе это включает открытие агротехнологических классов в общеобразовательных учреждениях региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На базе Великолукской сельскохозяйственной академии прошли встречи с педагогами, которые поделились успешными методами работы со школьниками в агротехнологических классах.

Также состоялась встреча работодателей агропромышленного комплекса с представителями органов исполнительной власти, отвечающими за реализацию плана мероприятий по «дорожной карте», направленной на повышение престижа профессий, необходимых для агропромышленного комплекса, до 2027 года. Это вызвало интерес к работе агроклассов, организованных в общеобразовательных учреждениях Псковской области.

Представители Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина приняли участие во Всероссийском образовательном форуме для руководителей агрошкол и агроклассов, который состоялся в марте 2025 года в Москве в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». На форуме обсуждались вопросы функционирования агроклассов и их дальнейшего развития.

Кроме того, для учащихся агроклассов организовали посещение Великолукской сельскохозяйственной академии. В ходе знакомства с профессиями в сфере сельского хозяйства школьники побывали в Анатомическом музее, музее энтомологии и участвовали в мастер-классах «Агроэксперт».

Основная цель всех мероприятий – изменить подход к обучению в агроклассах и профессиональных образовательных учреждениях, связанных с агропромышленным комплексом. Ключевая задача этого цикла заключается в увеличении числа практических занятий, что позволит учащимся применять полученные знания на предприятиях региона.