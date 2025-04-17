Родственники фронтовика из Башкортостана побывали на его могиле в Псковской области

22:02, 17 апреля 2025, ПАИ

Внуки и правнуки погибшего героя Великой Отечественной войны Избаха Исмагилова из Башкортостана посетили братское захоронение возле деревни Байкино Себежского района. Семь потомков героя приехали поклониться своему деду и прадеду. Об этом пишет газета «Призыв».

16 апреля они посетили Идрицу, где краевед Владимир Спиридонов провёл для них экскурсию по посёлку. Утром 17 апреля родственники героя отправились в Байкино. По пути заехали в Сутоки, в музей истории. Их встретила руководитель местного клуба Нина Суздалева. В музее истории края гостям рассказали о боевых действиях во время войны и о рассказах очевидцев.

Избах Исмагилов погиб 17 января 1944 года в деревне Байкино. Он умер от ран в полевом госпитале и был похоронен в братской могиле.

Напомним, воинское захоронение у деревни Байкино находится в отдалённой части Себежского района. Это одно из самых крупных воинских захоронений в районе. С декабря 1943 года на Старицко-Свиблянском плацдарме шли тяжёлые затяжные бои. Около девяти месяцев линия фронта почти не меняла своего положения.

В могиле возле деревни Байкино покоится более 1 600 бойцов Красной армии, чьи имена известны, а общее количество похороненных солдат превышает четыре тысячи человек. Перезахоронения погибших проводились из деревнь Ковальки, Поберезка, Булахи, Скураты, Глуховка, Свибло, Шалаи.