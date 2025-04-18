Страстная пятница наступила у православных: что можно и что нельзя делать в этот день

07:00, 18 апреля 2025, ПАИ

Пятница Страстной седмицы считается самым скорбным днём года в церковном календаре. Верующие вспоминают распятого на Голгофе Христа.

В Великую пятницу Страстной седмицы совершаются два важнейших богослужения. Их сопровождает вынос плащаницы и чин погребения. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма. А утреня Великой субботы с чином погребения служится в пятницу вечером. На богослужении совершается крестный ход, во время которого обносят плащаницу вокруг храма. Он сопровождается погребальным колокольным звоном.

Этот день православные христиане должны провести в молитве, задуматься о страданиях и мучительной смерти Сына Божия, подумать о ценности своей жизни. После посещения церкви зажечь 12 церковных свечей и обойти с ними каждый угол в своем доме, затем оставить их, чтобы они догорели до конца.

Поскольку пятница — рабочий день, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что работать необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.

Очень важно в Страстную пятницу проявить сострадание и оказать помощь нуждающимся в ней людям, включая своих родственников и незнакомцев.

В Великую пятницу православные верующие должны соблюдать строжайший пост. До наступления вечера нужно воздержаться от употребления пищи до того момента, как в церкви будет совершен обряд вынесения плащаницы Иисуса. Затем можно выпить немного воды и съесть небольшой кусочек хлеба.

В этот день стоит отказаться от развлекательных мероприятий и провести его в тихой и спокойной обстановке.

Нежелательно заниматься приготовлениями к Пасхе. В случае когда не хватило времени сделать все запланированные дела в Чистый четверг, лучше завершить их в субботу. Не рекомендуется проводить сельскохозяйственные работы. Наши предки верили, что посаженный или посеянный в этот день любыми культурами участок земли не даст богатого урожая. Однако разрешается сеять лишь петрушку, которая может дать двойной урожай.

Согласно народным поверьям, на Страстную пятницу не стоит стричь и окрашивать волосы, а также проводить любые косметические процедуры. Не рекомендуется стирать белье.