В Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате

09:20, 18 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Вопросы безопасности находятся на особом контроле – важно задействовать все силы и средства. Заслушал доклады представителей Псковского военного гарнизона, правоохранительных органов и поручил главам муниципалитетов согласовать с руководством территориальных подразделений все необходимые меры», – рассказал глава региона.

Также на заседании обсудили вопросы безопасности транспорта, ключевых объектов промышленности и информационную кампанию по противодействию терроризму, уточнил Михаил Ведерников.