Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан

09:30, 18 апреля 2025, ПАИ

За содействием в вопросе приведения в порядок могилы участников Великой Отечественной войны Саркиса Пулузова и Раисы Гладковой к депутату Псковского областного Собрания Алексею Севастьянову обратился сын заслуженных родителей. Приём граждан состоялся в областном Собрании депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов















«Они прошли от обороны Москвы до Кёнигсберга, освобождали Псков и Великие Луки, – начал рассказ Владимир Пулузов. – После войны отец восстанавливал разрушенный Псков. Он был специалистом в крупнопанельном строительстве, участвовал в создании заводских цехов, трибун на стадионе «Машиностроитель», корпусов в санатории «Хилово» и был удостоен государственной награды «Заслуженный строитель РСФСР».

Саркис Пулузов и его супруга Раиса Гладкова захоронены на центральной аллее кладбища «Орлецы». Со временем захоронение пришло в негодность. Но на ремонт могил у родственников не хватает средств.

«Ваш отец внёс значительный личный вклад в восстановление и развитие Пскова. В год 80-летия Великой Победы наш общий долг – сохранить память о достойных предках», – подчеркнул Алексей Севастьянов и пообещал обратиться в администрацию Пскова с просьбой рассмотреть возможность отремонтировать могилы к юбилею Победы.