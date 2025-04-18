Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан

За содействием в вопросе приведения в порядок могилы участников Великой Отечественной войны Саркиса Пулузова и Раисы Гладковой к депутату Псковского областного Собрания Алексею Севастьянову обратился сын заслуженных родителей. Приём граждан состоялся в областном Собрании депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.

  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Они прошли от обороны Москвы до Кёнигсберга, освобождали Псков и Великие Луки, – начал рассказ Владимир Пулузов. – После войны отец восстанавливал разрушенный Псков. Он был специалистом в крупнопанельном строительстве, участвовал в создании заводских цехов, трибун на стадионе «Машиностроитель», корпусов в санатории «Хилово» и был удостоен государственной награды «Заслуженный строитель РСФСР».

Саркис Пулузов и его супруга Раиса Гладкова захоронены на центральной аллее кладбища «Орлецы». Со временем захоронение пришло в негодность. Но на ремонт могил у родственников не хватает средств.

«Ваш отец внёс значительный личный вклад в восстановление и развитие Пскова. В год 80-летия Великой Победы наш общий долг – сохранить память о достойных предках», – подчеркнул Алексей Севастьянов и пообещал обратиться в администрацию Пскова с просьбой рассмотреть возможность отремонтировать могилы к юбилею Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

О донорстве крови и костного мозга расскажут в программе «Анамнез»
18 апреля 2025

Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
18 апреля 2025

В Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате
18 апреля 2025

Бал Победы пройдёт в центре Пскова 14 мая
18 апреля 2025

​Минимальный продуктовый набор для пасхального стола в Псковской области оказался самым дешёвым в СЗФО
18 апреля 2025

На границе Эстонии растёт очередь из желающих попасть в Россию на Пасху
18 апреля 2025

Страстная пятница наступила у православных: что можно и что нельзя делать в этот день
17 апреля 2025

Порядка 50 саженцев сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...