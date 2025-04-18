Наталья Герасимова: Программа «Герои земли Псковской» поможет участникам СВО повысить уровень управленческого потенциала

14:34, 18 апреля 2025, ПАИ

Программа «Герои земли Псковской» – отличная возможность для участников специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и трудоустроиться, отметила общественный помощник губернатора Псковской области, уполномоченная Комитета семей воинов Отечества по Псковской области в Опочецком муниципальном округе Наталья Герасимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Программа поможет участникам специальной военной операции повысить свои знания и уровень управленческого потенциала, подчеркнула она.

«Достойно, с большой ответственностью они сейчас защищают нас, нашу страну. И в дальнейшем «Герои земли Псковской» – это уникальная возможность адаптироваться к мирной жизни», – заявила Наталья Герасимова.

Программа подготавливает высококвалифицированных специалистов, появляется возможность трудоустроиться в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, уточнила она.

Также общественный помощник губернатора Псковской области отметила, что все вопросы и трудности, которые возникают у участников специальной военной операции, решаются на местах, а если есть необходимость, то они обращаются и к областным властям.

«Для региона ценность программы «Герои земли Псковской» заключается в подготовке высококвалифицированных работников, которые в дальнейшем принесут пользу как стране, так и Псковской области», – заключила Наталья Герасимова.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе. 40% человек, подавших заявки, – это действующие военнослужащие, более 30 человек имеют один и более орденов Мужества. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.