Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительницы Пскова могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал

Псковский «Центр ЭКО» запустил программу репродуктивного скрининга. Сдать антимюллеров гормон, который является маркером овариального резерва (запаса яйцеклеток), можно бесплатно в апреле. Результат анализа женщины смогут обсудить на бесплатной консультации врача-репродуктолога и при необходимости определиться с дальнейшей тактикой. В Москве в похожем проекте от департамента здравоохранения приняли участие более 160 тысяч женщин. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото: ООО «Центр ЭКО»

«Наш минимальный репродуктивный скрининг для женщин от 18 до 45 лет позволяет выявить основную группу риска – женщин, которые планируют беременность в будущем, но результат АМГ которых меньше нормы, что говорит о сниженном овариальном резерве. В этом случае мы рекомендуем или ускориться с планированием беременности, или криоконсервировать яйцеклетки или эмбрионы сейчас, пока они есть. Впоследствии, когда женщина будет готова, она воспользуется этим материалом, чтобы стать мамой», – рассказала врач – акушер-гинеколог, репродуктолог «Центр ЭКО» в Пскове Ирина Дунаева.

В 2024 году каждый второй перенос эмбрионов в единственной клинике ЭКО в Пскове завершился беременностью. И хотя возможности современной репродуктивной медицины сегодня поражают, они всё же не безграничны. Время – главный негативный фактор, влияющий на женское репродуктивное здоровье. Как совместить карьеру и семью? На этот вопрос отвечает врач-репродуктолог: «Средний возраст рождения первого ребёнка увеличивается. Кто-то строит карьеру, хочет создать условия для будущих детей, кто-то не встретил спутника жизни. При этом мы, как врачи-репродуктологи, часто сталкиваемся с ранним истощением яичников у молодых пациенток и с очень поздним планированием беременности, когда единственным выходом становится привлечение донорских яйцеклеток. В связи с этим мы настойчиво рекомендуем периодически обращаться к репродуктологам для контроля и консультации, чтобы не упустить тот момент, когда пора предпринять активные действия».

Записаться на бесплатный репродуктивный скрининг и приём врача можно по телефону (8 8112) 59-13-19 или в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/centrecopskov.

«Центр ЭКО» – Псковский район, деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

18+. Реклама. ООО «Центр ЭКО». ИНН 6037007405.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

Ярмарка вакансий проходит в Псковской области
18 апреля 2025

Более 3,8 тысячи магазинов насчитывается в Псковской области
18 апреля 2025

В Пскове начался сезон фонтанов
18 апреля 2025

Назначен врио ректора ПсковГУ
18 апреля 2025

Жара до +28 градусов ожидает псковичей в Страстную субботу
18 апреля 2025

О донорстве крови и костного мозга расскажут в программе «Анамнез»
18 апреля 2025

Содействия в ремонте могилы участников ВОВ попросили у Алексея Севастьянова на приёме граждан
18 апреля 2025

В Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...