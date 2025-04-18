Жительницы Пскова могут бесплатно проверить свой репродуктивный потенциал

11:54, 18 апреля 2025, ПАИ

Псковский «Центр ЭКО» запустил программу репродуктивного скрининга. Сдать антимюллеров гормон, который является маркером овариального резерва (запаса яйцеклеток), можно бесплатно в апреле. Результат анализа женщины смогут обсудить на бесплатной консультации врача-репродуктолога и при необходимости определиться с дальнейшей тактикой. В Москве в похожем проекте от департамента здравоохранения приняли участие более 160 тысяч женщин. Об этом ПАИ сообщили в организации.

«Наш минимальный репродуктивный скрининг для женщин от 18 до 45 лет позволяет выявить основную группу риска – женщин, которые планируют беременность в будущем, но результат АМГ которых меньше нормы, что говорит о сниженном овариальном резерве. В этом случае мы рекомендуем или ускориться с планированием беременности, или криоконсервировать яйцеклетки или эмбрионы сейчас, пока они есть. Впоследствии, когда женщина будет готова, она воспользуется этим материалом, чтобы стать мамой», – рассказала врач – акушер-гинеколог, репродуктолог «Центр ЭКО» в Пскове Ирина Дунаева.

В 2024 году каждый второй перенос эмбрионов в единственной клинике ЭКО в Пскове завершился беременностью. И хотя возможности современной репродуктивной медицины сегодня поражают, они всё же не безграничны. Время – главный негативный фактор, влияющий на женское репродуктивное здоровье. Как совместить карьеру и семью? На этот вопрос отвечает врач-репродуктолог: «Средний возраст рождения первого ребёнка увеличивается. Кто-то строит карьеру, хочет создать условия для будущих детей, кто-то не встретил спутника жизни. При этом мы, как врачи-репродуктологи, часто сталкиваемся с ранним истощением яичников у молодых пациенток и с очень поздним планированием беременности, когда единственным выходом становится привлечение донорских яйцеклеток. В связи с этим мы настойчиво рекомендуем периодически обращаться к репродуктологам для контроля и консультации, чтобы не упустить тот момент, когда пора предпринять активные действия».

Записаться на бесплатный репродуктивный скрининг и приём врача можно по телефону (8 8112) 59-13-19 или в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/centrecopskov.

«Центр ЭКО» – Псковский район, деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

18+. Реклама. ООО «Центр ЭКО». ИНН 6037007405.