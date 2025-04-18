В Псковской области нет недостатка в донорах крови: база превышает норму в три раза

14:04, 18 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области нет недостатка в донорах крови, рассказал врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди идут. Иногда даже приходится ограничивать их количество. Мы ведь работаем по потребности лечебных учреждений: сколько больных, нуждающихся в переливании крови, столько мы должны заготовить», – пояснил специалист.

По его словам, в среднем ежедневно станция переливания крови принимает 35 доноров. «Цифра может колебаться от 15 до 55–60 в обычный день, а по четвергам – и от 60 до 90 человек, так как в четверг мы принимаем кровь в две смены», – пояснил Илья Галенко.

В региональной базе – 45 000 доноров, что превышает норму в три раза. Из них 4 500 человек – почётные доноры.

За год кровь сдают 4500–5000 доноров – на одного человека приходится две-три донации. Самый возрастной донор Псковской области отметил 75 лет.

«Каждый год приходят около тысячи человек, которые сдают кровь впервые», – уточнил Илья Галенко, добавив, что мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год (по 450 мл за донацию), женщины – не более четырёх раз в год. При этом раз в две недели можно сдавать плазму крови или тромбоциты.

Илья Галенко напомнил, что донор имеет право на два отгула после донации, а также на денежную компенсацию в размере 957 рублей.