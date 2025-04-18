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Нашу историю не переписать. О судьбах вышедших на свободу убийц на основе рассекреченного архива Псковского УФСБ – автор книги «Оттепель и наследники Гитлера» дал интервью ПАИ

Вышла в свет новая книга доктора исторических наук, научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Бориса Ковалёва «Оттепель и наследники Гитлера».

  • «Оттепель и наследники Гитлера»
    Фото: предоставил Борис Ковалёв
  • «Оттепель и наследники Гитлера»
    Фото: предоставил Борис Ковалёв
  • «Оттепель и наследники Гитлера»
    Фото: предоставил Борис Ковалёв

В основе книги лежат документы из рассекреченных архивов Псковского и Новгородского УФСБ.

Борис Ковалёв. Фото: ПАИ

«Этот труд в основном охватывает время правления Хрущёва. Мне хотелось рассказать, почему благое дело заканчивалось так, что на свободу выходили настоящие убийцы и преступники, почему они получали лучшие места в жизни, чем честные ветераны войны», – рассказал исследователь, который 30 лет занимается историей преступлений времен Великой Отечественной войны.

Что стало самым поразительным для учёного, какие истории и судьбы особенно врезались в память и почему оказалось так, что Тонька-пулеметчица, а её историю он также исследовал, долго не была разоблачена. Узнаем, как каратели скрывали своё прошлое и что делали следователи, чтобы привлечь преступников к ответственности.

Полное интервью с Борисом Ковалёвым можно будет прочитать на сайте ПАИ, подкаст услышать в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

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