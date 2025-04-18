«Донорам костного мозга позвоночник не сверлят»: псковичей отпугивают популярные мифы

14:49, 18 апреля 2025, ПАИ

Донорам костного мозга позвоночник не сверлят, в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова развеяла популярный миф.

«Донорство костного мозга окутано таким количеством мифов, что люди просто боятся связываться. Некоторые, например, уверены, что донорам костного мозга сверлят позвоночник. Но берут-то не спинной мозг, а костный. Есть те, кто боится, что это навредит их здоровью», – рассказала Валерия Мишакова.

Заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко пояснил, что для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга нужно сдать всего три миллилитра крови.

«И потенциальных доноров костного мозга у нас острая нехватка. В федеральный регистр мы отправили данные всего 300 человек. Сейчас в общем регистре – 500 тысяч потенциальных доноров, но, чтобы покрыть потребности страны, их должно быть в 10 раз больше», – пояснил Илья Галенко.

«Совместимость в этой ситуации – большая редкость, по сути это должны быть кровные братья. Очень маленькая вероятность, что человека востребуют как донора костного мозга. Если это случается, у него берут кровь, из которой выделяют стволовые клетки, которые затем могут трансформировать в любые клетки крови, то есть ничего никому не сверлят, конечно», – рассказал Илья Галенко, добавив, что 2/3 нуждающихся не находят доноров костного мозга из-за скудного состава регистра.

Донором костного мозга может стать здоровый человек 18–45 лет.