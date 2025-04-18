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Общество

Врач назвал самую распространённую и самую редкую в Псковской области группы крови

Врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) назвал самую распространённую в регионе группу крови.

Фото: ПАИ

«Действительно, самыми распространёнными группами являются первая положительная и втора положительная, а конкретно в Псковской области – вторая положительная. Поэтому самая большая потребность именно в этих группах крови», – пояснил Илья Галенко, уточнив, что наиболее редкой в регионе является третья отрицательная.

«Но тут выручает первая отрицательная, которую можно переливать всем», – добавил медик.

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