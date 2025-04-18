В Псковской области чествуют представителей муниципального сообщества региона

Посвящённое Дню местного самоуправления торжественное мероприятие состоялось в Пскове в преддверии профессионального праздника представителей органов МСУ в пятницу, 18 апреля. В БКЗ Псковской областной филармонии собралось множество представителей муниципального сообщества со всего региона – главы муниципальных округов, депутаты, муниципальные служащие, представители ТОС, ветераны органов МСУ.

В частности, участников церемонии с предстоящим профессиональным праздником поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. После этого они вручили награды особо отличившимся в своей трудовой деятельности представителям муниципального сообщества региона. За происходящим наблюдал фотокорреспондент «Псковской правды» Андрей Степанов.