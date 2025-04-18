783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища

Торжественное мероприятие, посвящённое 783-летию победы войска князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, прошло в пятницу, 18 апреля, у мемориального комплекса «Ледовое побоище» на горе Соколихе в Псковском районе. В мероприятии приняли участие сотни человек – представители региональной и муниципальной власти, военнослужащие и ветераны, семьи участников СВО, воспитанники патриотических клубов, школьники. Вместе с ними память героев Ледового побоища почтила фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.