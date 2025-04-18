Волейболистки из Идрицы стали серебряными призёрами Северо-Запада

21:36, 18 апреля 2025, ПАИ

Юные волейболистки из Идрицы заняли второе место в первенстве Северо-Западного федерального округа, пишет газета «Призыв».

14–18 апреля в Пскове на базе спортивного комплекса «Олимп» прошли отборочные соревнования Северо-Западного федерального округа к заключительному (финальному) этапу Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек до 16 лет (2010–2011 годы рождения).



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















Каждый регион был представлен одной командой учащихся одной школы, победившей на областных (региональных) соревнованиях.

Юные волейболистки из Идрицкой средней школы, победительницы регионального этапа, представляли Псковскую область на соревнованиях. Карина Жукова, Ксения Ананьева, Татьяна Филиппова, Виктория Саранцева, Елизавета Дреер, Снежана Демидова, Полина Позднякова, Анастасия Фундорко, Анастасия Сахауова и Мария Шувалова одержали победу над командами из Череповца (Вологодская область), Твери, Сыктывкара (Республика Коми) и Нарьян-Мара (Ненецкий АО). В напряжённой борьбе они уступили команде из Пестово (Новгородская область) и заняли почётное второе место, сообщает газета.

Капитан команды Карина Жукова была удостоена приза лучшего игрока, сообщает тренер Александр Шаров.