Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пасхальное перемирие: Россия приостанавливает боевые действия до 21 апреля

Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия, которое продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Глава государства призвал украинские власти последовать примеру России и соблюдать перемирие, подчеркнув, что войска РФ готовы к возможным нарушениям со стороны Киева. По словам Путина, Киев уже более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам.

Путин также отметил, что ситуация в зоне специальной военной операции остается благоприятной для России. Он подтвердил готовность Москвы к переговорам и приветствовал усилия США, Китая и других стран, стремящихся к справедливому урегулированию конфликта на Украине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2025

Научная конференция, посвящённая цветочному оформлению усадеб и парков, пройдёт в Пушкинском заповеднике
19 апреля 2025

Новая жизнь старой ветки: Псков и Усть-Лугу свяжут за два года
19 апреля 2025

Грозы обрушатся на Псковскую область
19 апреля 2025

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове восстановят
19 апреля 2025

Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
19 апреля 2025

Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
19 апреля 2025

Особый противопожарный режим введён в десяти округах Псковской области
19 апреля 2025

ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...