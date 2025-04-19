Пасхальное перемирие: Россия приостанавливает боевые действия до 21 апреля

16:58, 19 апреля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия, которое продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Глава государства призвал украинские власти последовать примеру России и соблюдать перемирие, подчеркнув, что войска РФ готовы к возможным нарушениям со стороны Киева. По словам Путина, Киев уже более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам.

Путин также отметил, что ситуация в зоне специальной военной операции остается благоприятной для России. Он подтвердил готовность Москвы к переговорам и приветствовал усилия США, Китая и других стран, стремящихся к справедливому урегулированию конфликта на Украине.