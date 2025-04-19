Пропавшего 1 апреля рыболова разыскивают в Псковской области

18:46, 19 апреля 2025, ПАИ

65-летнего Александра Данилейко разыскивает отделение МВД России «Пыталовское. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 апреля он ушёл из дома в Пыталово. Это произошло около 15 часов. Пропавший поехал на велосипеде на речку Утроя, которая находится около деревни Ивановка, чтобы половить рыбу. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Александр Данилейко был одет в камуфлированную куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги. На голове камуфлированная кепка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Данилейко, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону 2-15-02 или 102, 112. Либо обратиться по адресу: улица Белорусская, дом 16а в Пыталово.