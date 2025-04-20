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Общество

Несколько улиц частично перекрыты в Пскове в связи с проведением марафона

Насколько улиц в Пскове частично перекрыты в связи с проведением Псковского марафона, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Ограничение движения транспорта введено по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта, по улице Профсоюзной, по улице Кремль, по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской, по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

Ограничение будет действовать 20 апреля с 6:00 до 16:00.

В качестве объездов можно использовать Октябрьский проспект и улицы Гражданскую, Калинина, Стахановскую, Вокзальную и 128-й Стрелковой Дивизии. Также организовано двустороннее движение в Музейном переулке.

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