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ФК «Луки-Энергия» одержал вторую победу подряд в чемпионате и вышел на третье место таблицы

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в гостях обыграл – 2:1 владимирское «Торпедо» в матче четвёртого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

Счёт в игре на 35-й минуте открыл игрок «Торпедо» Ярослав Сычёв. В конце первого тайма центральный защитник великолукской команды Николай Эйджибия забил ответный гол. Под занавес встречи победной гол забил вышедший на замену нападающий Геннадий Никитин. Для молодого великолукского форварда это дебютный мяч на профессиональном уровне. Отметим, что «Луки-Энергия» на выезде не обыгрывала «Торпедо-Владимир» с 2018 года.

На старте сезона великолучане ещё не проигрывали, одержав две победы и дважды сыграв вничью. В турнирной таблице они занимают третье место при том, что некоторые коллективы ещё не провели матч четвёртого тура. Следующий матч великолукские футболисты проведут 27 апреля дома против калининградской «Балтики-2».

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