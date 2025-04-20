Великолучан приглашают на службу в органы внутренних дел

21:58, 20 апреля 2025, ПАИ

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рассматриваются кандидаты на следующие вакансии: полицейских для отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, кинологов, водителей, а также сотрудников поста внутренней охраны изолятора временного содержания, участковых уполномоченных, следователей и помощников следователей.

К кандидатам предъявляются следующие требования: образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья для службы в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет для должностей младшего начальствующего состава и 55 лет для должностей среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для работников органов внутренних дел включают: право на пенсионное обеспечение после 20 лет службы (в пенсионный стаж засчитывается служба в Вооруженных силах Российской Федерации и обучение на дневных отделениях учебных заведений); сотрудники ОВД подлежат специальному воинскому учету; ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, а также предусмотрены дополнительные отпуска; предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России; есть возможность получения бесплатного юридического образования на заочной основе.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки. Адрес: Великие Луки, улица Комсомольская, дом №14, кабинет №322, телефон 8 (81153) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.