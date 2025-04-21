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Общество

День творчества и инновационной деятельности отмечают в мире

Всемирный день творчества и инновационной деятельности отмечают сегодня, 21 апреля. Праздник учредили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2017 года, пишет calend.ru.

Учреждая новый праздник, ООН стремилась привлечь внимание представителей власти, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества. Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

В своих резолюциях и докладах, посвящённых отмечаемой 21 апреля памятной дате, ООН постоянно подчёркивает, что развитие науки, техники и инноваций должно носить всеохватывающий характер и служить во благо человечеству, ориентируясь на его интересы, и что инновации необходимы для использования экономического потенциала наций.

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