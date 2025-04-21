26 пожаров произошло в Псковской области за выходные

11:21, 21 апреля 2025, ПАИ

17 ландшафтных и девять техногенных пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие выходные. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

19 апреля в 13:00 в деревне Носково Великолукского района полностью выгорело бесхозное строение площадью 1200 квадратных метров, сгорела кровля. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В 13:19 на площади Юбилейной в Великих Луках в гараже огонь повредил стену, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем.

В 17:29 в деревне Костково-1 Бежаницкого района сгорело бесхозное строение площадью 54 квадратных метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В 18:17 в деревне Вологино Невельского района сгорело неэксплуатируемое строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В 18:50 на Ленинградском шоссе в Пскове полностью сгорела баня. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки внутри бани. Спасен жилой дом.

В 22:30 на проспекте Гагарина в Великих Луках огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Также пожарные ликвидировали 15 ландшафтных пожаров общей площадью 15,96 гектара. За сутки произошло шесть палов травы в Невельском районе, два – в Островском, по одному палу травы произошло в Псковском, Гдовском, Дновском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском и Плюсском районах.

А также 20 апреля в 9:35 на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района в квартире многоквартирного жилого дома огонь повредил книжный шкаф. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Эвакуировано два человека.

В 12:22 в деревне Соколово Печорского района сгорели две надворные постройки площадью 25 квадратных метров каждая. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки в постройке. Спасены жилой дом, баня.

В 14:50 в Совхозном переулке в Дно в парной бани огонь повредил стену. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети. Спасены баня, четыре хозяйственные постройки.

Также ликвидированы два ландшафтных пожара общей площадью 1,1 гектара – в Псковском и Невельском районах.