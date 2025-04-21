Дмитрий Чернышенко: В этом году более 40,5 тысячи лагерей отдыха должны принять порядка шести миллионов школьников

12:48, 21 апреля 2025, ПАИ

Более 40,5 тысячи лагерей отдыха должны принять порядка шести миллионов школьников в этом году, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время совещания, посвящённого вопросам организации летнего детского отдыха в 2025 году.

В совещании приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, представители профильных федеральных ведомств и организаций, а также главы регионов.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети» и требует особого внимания к вопросам качества и безопасности.

«Президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно уделить особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого мы должны задействовать исчерпывающие меры по этим направлениям. Задача очень масштабная. В этом году более 40,5 тысячи лагерей должны принять порядка шести миллионов школьников. В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно – детей наших героев – участников специальной военной операции. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле. Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвящённые 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние герои – участники СВО», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году в детских лагерях отдохнули порядка 165 тысяч детей участников СВО.

В ходе совещания также было отмечено, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий регионы устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных лагерях. Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по детскому питанию.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению президента в этом году будут внедрены информационно-аналитические панели, которые помогут следить за ходом оздоровительной кампании.

«Это единая цифровая платформа, где сосредоточатся ключевые данные: загрузка лагерей, выполнение квот для детей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение норм безопасности, финансовый учёт и другие. По всей стране прошу Министерство просвещения запустить этот инструмент уже с 1 июня», – сообщил он.

Дмитрий Чернышенко акцентировал внимание на том, что предстоящий летний сезон богат на юбилейные события: 100-летие «Артека», 40-летие Всероссийского детского центра «Смена» и 65-летие «Орлёнка», отметив особую роль этих центров в формировании правильного отношения к истории и духовно-нравственных ценностей у молодёжи.

Вице-премьер выразил благодарность всем участникам подготовки к летнему сезону, включая депутатов Госдумы и лично председателя Вячеслава Володина, а также председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По итогам были даны поручения, направленные на дальнейшее улучшение качества, безопасности и доступности детского летнего отдыха, включая запуск системы мониторинга лагерей и сбор обратной связи.

«В целом система образования готова к летней оздоровительной кампании. Важно приложить все усилия, чтобы детский отдых в этом году был организован качественно и безопасно. В федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» внесены дополнения об обязательном наличии сайтов и программы воспитания в детских лагерях. Они вступили в силу 1 апреля. У каждого лагеря к лету должен быть свой сайт, разработанный с учётом нашей примерной структуры и содержащий всю необходимую информацию. Всем субъектам направлены методические рекомендации по разработке программ воспитания, содержащие сценарии мероприятий», – сказал министр просвещения РФ.

Сергей Кравцов отметил, что министерство проводит окружные семинары для директоров детских лагерей и представителей региональных ресурсных центров, на которых разъясняются актуальные вопросы подготовки к лету.

Министр просвещения РФ сообщил, что продолжается реализация федеральной программы модернизации инфраструктуры. Он обратил внимание представителей регионов на важность заключения контрактов и начала работ в рамках программы, а также поручил предпринять меры по возврату ранее перепрофилированных организаций в собственность.

Сергей Кравцов указал, что особое внимание в Год защитника Отечества необходимо уделить мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что в каждом лагере должны быть проведены соответствующие тематические дни.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило отметил, что по постановлению Правительства РФ с марта стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет составила половину стоимости от взрослого билета. С 5 марта оформлено уже более 1,1 млн билетов. Помимо федеральных льгот перевозчиками и холдингом РЖД также предоставляются бонусные программы и акции. Это круглогодичный тарифный план «Большая семья», который предусматривает скидку 15 % в купейных вагонах семьям с тремя и более детьми.

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов подчеркнул, что для проведения профильных смен «Движением первых» совместно с научно-педагогическим сообществом и федеральными детскими центрами разработаны 19 программ по различным направлениям нашей деятельности. В содержание программ смен включены события, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, события, позволяющие познакомиться с миссией, ценностями, флагманскими проектами «Движения первых».

В ходе совещания также выступили представители Минобрнауки, Минздрава, МЧС, МВД России, Генеральной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росмолодёжи, МДЦ «Артек» и «Движения первых», главы республик Марий Эл и Крыма, Краснодарского края и другие.