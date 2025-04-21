Псковская делегация участвует во всероссийском муниципальном форуме в Москве

14:56, 21 апреля 2025, ПАИ

Делегация от Псковской области участвует в II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», который проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие принимают главы муниципалитетов Псковской области и депутаты представительных органов местного самоуправления региона. Форум стартовал с сегодняшнего дня, 21 апреля, на площадке национального центра «Россия».

В рамках форума подготовлена деловая программа – это более 20 панельных сессий, экспертные дискуссии и фестиваль культур «Сердце Родины». Вместе с этим будут подведены итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова заметила, что очень знаково, что форум стартовал именно в День местного самоуправления, а глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что участие в форуме даёт возможность напрямую обсудить, какие решение эффективнее всего применять на местах.

В этом году на форуме «Малая родина – сила России» собралось порядка четырёх тысяч участников из 89 регионов страны. Мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.