«Михайловское» вновь откроет свои двери для посетителей после санитарного периода

15:36, 21 апреля 2025, ПАИ

В предстоящую среду, 23 апреля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вновь начнёт принимать посетителей после санитарного периода. Как сообщили ПАИ в информационной службе учреждения, на сегодняшний день в мемориальных усадьбах намеченные на апрель санитарно-хозяйственные и текущие ремонтные работы практически выполнены.

Речь идёт о том, что затруднительно или вовсе невозможно выполнить в условиях непрерывного, многотысячного туристического потока, пояснили в музее, а именно: энтомологическая, микологическая и антисептическая обработка музейных объектов и служебных помещений от насекомых и микроорганизмов; генеральная уборка; обеспыливание экспонатов, их очистка от других загрязнений и просушка; косметический ремонт там, где он был необходим, и прочее.

Приём посетителей в мемориальных усадьбах, в «Музее-мельнице в деревне Бугрово», в «Пушкинской деревне», в Ремесленном центре и в выставочных залах Научно-культурного центра «Михайловского» с 23 апреля будет осуществляться по обычному графику, отметили в информационной службе музея. Однако уже с 1 мая Пушкинский заповедник переходит на летний график работы. Он предполагает ежедневный, без выходных, приём гостей с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам.