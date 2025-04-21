Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Михайловское» вновь откроет свои двери для посетителей после санитарного периода

В предстоящую среду, 23 апреля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вновь начнёт принимать посетителей после санитарного периода. Как сообщили ПАИ в информационной службе учреждения, на сегодняшний день в мемориальных усадьбах намеченные на апрель санитарно-хозяйственные и текущие ремонтные работы практически выполнены.

В мемориальной усадьбе поэта ждут гостей. Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское»

Речь идёт о том, что затруднительно или вовсе невозможно выполнить в условиях непрерывного, многотысячного туристического потока, пояснили в музее, а именно: энтомологическая, микологическая и антисептическая обработка музейных объектов и служебных помещений от насекомых и микроорганизмов; генеральная уборка; обеспыливание экспонатов, их очистка от других загрязнений и просушка; косметический ремонт там, где он был необходим, и прочее.

Приём посетителей в мемориальных усадьбах, в «Музее-мельнице в деревне Бугрово», в «Пушкинской деревне», в Ремесленном центре и в выставочных залах Научно-культурного центра «Михайловского» с 23 апреля будет осуществляться по обычному графику, отметили в информационной службе музея. Однако уже с 1 мая Пушкинский заповедник переходит на летний график работы. Он предполагает ежедневный, без выходных, приём гостей с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

«Михайловское» вновь откроет свои двери для посетителей после санитарного периода
21 апреля 2025

Псковский драмтеатр воскрешает забытую пьесу русского писателя
21 апреля 2025

Несколько объектов Псковского музея закрыты для туристов и горожан
20 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил пасхальное богослужение в Троицком соборе Пскова
20 апреля 2025

«Русский Запад»: 1700 гостей на юбилейном книжном форуме в Пскове
20 апреля 2025

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил верующих с Пасхой
18 апреля 2025

О программе культурных мероприятий в честь Дня Победы рассказала Илианна Петрова
18 апреля 2025

Три картины подарил «Михайловскому» новгородский художник

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...