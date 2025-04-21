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Общество

Энергетики обновили подсветку стелы Героям Великой Отечественной войны в Печорах

Подсветку стелы Героям Великой Отечественной войны обновили энергетики в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Победа | Россети Северо-Запад».

Мемориал был открыт в честь 25-й годовщины освобождения Печор от немецко-фашистских захватчиков. В настоящее время рядом со стелой установлены памятные таблички, посвященные Печорскому истребительному батальону, подпольщикам города и генерал-майору Василию Зайончковскому, который командовал 291-й стрелковой дивизией, освобождавшей Печоры и окрестности в 1944 году.

Специалисты Печорских электросетей провели ремонт системы подсветки мемориала к Дню Победы.

Работает бригада мастера Игоря Скурихина.

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