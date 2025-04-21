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Безграничная любовь к России: внучка псковского лётчика-испытателя переехала в Псков из Южной Африки

Семья внучки уроженца Пскова, Героя Великой Отечественной войны, лётчика-испытателя Дмитрия Петровича Ваулина переехала в Псков из Южной Африки из-за антироссийских настроений в мире. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале со ссылкой на сюжет Первого канала.

Семья Ваулиных. Здесь и далее скриншоты сюжета Первого канала

Анастасия Ваулина родилась в Таллине, после переехала в Южную Африку, где провела больше 30 лет, вышла замуж и родила троих детей. Её дед – Герой Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович Ваулин своим примером привил детям безграничную любовь к России.

После начала СВО, когда антироссийские настроения дошли и до Африки, семья решила уехать. «Нам открыто стали говорить о том, что как мы можем поддерживать Россию», – отметила Анастасия Ваулина.

В настоящее время дочки учатся в псковской школе, а сын Иван занимается в военно-спортивном клубе и мечтает стать лётчиком, как его знаменитый прадед.

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