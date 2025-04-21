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Общество

Фонтан у детской школы искусств открыли в Невеле

Фонтан в сквере у детской школы искусств открыли в Невеле сегодня, 21 апреля. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Открытие фонтана. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

На мероприятие пришли воспитанники детских садов, для которых выступили артисты районного Дома культуры и школы искусств. Работу фонтана запустили под аплодисменты.

«Хоть фонтан был построен год назад, он успел стать любимым местом для отдыха невельчан», – отметили в редакции газеты.

Напомним, что фонтан был построен в 2024 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», продолжателем которого с этого года является нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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