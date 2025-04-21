Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ
Жителей Псковской области приглашают стать участниками мероприятие, посвящённого повышению уровня грамотности в сфере применения искусственного интеллекта, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Мероприятия пройдёт с 22 по 23 апреля для учителей, учеников и их родителей.
Организаторами конференции выступают Минцифры и частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии «Скилбокс» (Коробка навыков)».
22 апреля состоится конференция для учителей общеобразовательных организаций. На мероприятии педагоги узнают, как использовать нейросети для создания учебных материалов и индивидуализации образовательного процесса.
23 апреля пройдёт конференция для школьников и их родителей. Участники мероприятия смогут узнать об использовании искусственного интеллекта в образовании и профориентации, а также принять участие в практических занятиях и викторинах.
Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конференции.
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