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Происшествия

Крыса оставила без света часть российского города

Крыса оставила без света часть Улан-Удэ, пишет РИА Новости со ссылкой на филиал «Бурятэнерго».

Сбой в электроснабжении произошёл вечером 20 апреля. «Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», – отметили энергетики.

По данным местных Telegram-каналов, крыса залезла в щиток на распределительной станции на улице Краснофлотской, 32. Произошло короткое замыкание. Без света остались детский сад, две школы, поликлиника, несколько улиц и насосных станций, а также колесо обозрения, на котором застряли люди.

Отключение электроснабжения длилось более 40 минут, уточняет «Байкал Daily».

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