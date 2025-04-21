Крыса оставила без света часть российского города

23:46, 21 апреля 2025, ПАИ

Крыса оставила без света часть Улан-Удэ, пишет РИА Новости со ссылкой на филиал «Бурятэнерго».

Сбой в электроснабжении произошёл вечером 20 апреля. «Причиной нарушения электроснабжения стало попадание крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки», – отметили энергетики.

По данным местных Telegram-каналов, крыса залезла в щиток на распределительной станции на улице Краснофлотской, 32. Произошло короткое замыкание. Без света остались детский сад, две школы, поликлиника, несколько улиц и насосных станций, а также колесо обозрения, на котором застряли люди.

Отключение электроснабжения длилось более 40 минут, уточняет «Байкал Daily».