Осквернивший Вечный огонь в Пскове мужчина отправится на исправительные работы

11:15, 22 апреля 2025, ПАИ

Осквернивший Вечный огонь в Пскове мужчина отправится на исправительные работы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина находился в сквере Павших Борцов на улице Кузнецкой в Пскове, подошёл к Вечному огню и начал обжигать оплетку медных и серебряных проводов, чтобы затем их продать.

Псковский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Ему назначили наказание в виде исправительных работ на семь месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

Свою вину он признал, раскаялся в содеянном.