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Осквернивший Вечный огонь в Пскове мужчина отправится на исправительные работы

Осквернивший Вечный огонь в Пскове мужчина отправится на исправительные работы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Мужчина находился в сквере Павших Борцов на улице Кузнецкой в Пскове, подошёл к Вечному огню и начал обжигать оплетку медных и серебряных проводов, чтобы затем их продать.

Псковский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Ему назначили наказание в виде исправительных работ на семь месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

Свою вину он признал, раскаялся в содеянном.

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