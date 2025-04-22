84 площадки будут работать в Псковской области для участников «Диктанта Победы»

12:40, 22 апреля 2025, ПАИ

84 площадки будут работать в Псковской области для участников международной акции «Диктант Победы», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Диктант пройдёт в формате тестирования: 25 заданий, 45 минут на выполнение. В этом году вопросы будут посвящены событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Чтобы стать участником, необходимо зайти на официальный сайт диктантпобеды.рф, зарегистрироваться в личном кабинете (или войти в него, если он уже есть), перейти на главную страницу сайта и найти интерактивную карту России, выбрать регион и площадку.

Диктант пройдёт 25 апреля.