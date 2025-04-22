Путин наградил победителей II Всероссийской муниципальной премии «Служение»

15:00, 22 апреля 2025, ПАИ

Церемония награждения лауреатов и победителей II Всероссийской муниципальной премии «Служение» прошла в Национальном центре «Россия» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы премии.

Всероссийская муниципальная премия «Служение», учреждённая по поручению президента РФ Владимира Путина, вручается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и отдельным людям, чей вклад способствует развитию муниципалитетов и улучшению качества жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Премию вручили в десяти номинациях. На соискание было подано более 41 тысячи заявок. Голосование, чтобы определить топ-100 участников, проходило на портале «Госуслуги». За номинантов отдали около миллиона голосов.

В номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» победу одержал первый заместитель главы администрации Вейделевского района, начальник управления безопасности администрации Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов. Лауреатами стали Юрий Польской, Татьяна Андрющенко, Наталья Остапенко, Алёна Командир, Василий Швец, Андрей Родыгин, Фаиль Бердиев, Ксения Лапузина и Татьяна Соловьёва.

Глава Ядринского муниципального округа Чувашии Станислав Трофимов победил в номинации «Молодые кадры – на службе страны». Лауреатами признали Марину Палецких и Амира Хириясулаева. Глава Кемерово Дмитрий Анисимов выиграл в номинации «Развитие территории – благополучие жителей», а лауреатами здесь признали Хас-Магомеда Кадырова и Марину Сотникову.

Глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Михаил Лобазнов выиграл в номинации «Благополучие семьи – приоритет государства». Среди лауреатов Тамара Карпенко и Александр Бокк. Главу городского округа Троицк в Москве признали лучшим в номинации «Прямой разговор – доверие к власти». Лауреатами здесь стали Татьяна Ильиных, Виталий Артёмов, Сергей Ложков. Главную награду в номинации «Великое наследие – для будущих поколений» получил председатель ТОС «Хутор Погорелов» в Ростовской области Василий Лукьянов. Лауреатами стали Евгений Лукошников и Денис Ярченко.

Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций городского округа Воскресенск Московской области Наталья Андреева выиграла в номинации «Укрепляя партнёрство – расширяем возможности». Среди лауреатов Андрей Светлаков и Юлия Николаева. Алексей Благов, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» одержал победу в номинации «Забота о семьях героев – вклад в общую Победу», а лауреатами премии стали Ирина Кузнецова и Андрей Рудаков. В номинации «Инициатива каждого – общий успех» отметили начальника управления экономики администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области Марию Смирнову. Лауреаты здесь Элеонора Николова и Павел Камбалин.

Среди участников номинации «Институт наставничества – для будущего страны» лучшим стал глава администрации Аткарского муниципального района Саратовской области Виктор Елин. В качестве лауреатов отметили Александра Розбаума и Елену Андрощук.