Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди мужских команд

15:56, 22 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди мужских команд Первой лиги. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В соревнованиях участвовали шесть команд. Они сыграли каждый с каждым в один круг.

«Динамо», которое в прошлом году стало серебряным призёром чемпионата, в нынешнем завоевало золотые медали. Динамовцы одержали шесть побед в шести матчах с разницей выигранных и проигранных сетов 15:1. В составе коллектива пять игроков областной сборной.

Вторым стал прошлогодний чемпион «Политехник», который одержал четыре победы, уступив только динамовцам в трёх партиях. В составе серебряных призёров шесть игроков сборной Псковской области.

Проиграв только лидерам чемпионата, замкнул тройку призёров «СПАЙК», за который выступает один игрок областной сборной.

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