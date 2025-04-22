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Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди мужских команд

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди мужских команд Первой лиги. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Фото предоставил Сергей Иванов

В соревнованиях участвовали шесть команд. Они сыграли каждый с каждым в один круг.

«Динамо», которое в прошлом году стало серебряным призёром чемпионата, в нынешнем завоевало золотые медали. Динамовцы одержали шесть побед в шести матчах с разницей выигранных и проигранных сетов 15:1. В составе коллектива пять игроков областной сборной.

Вторым стал прошлогодний чемпион «Политехник», который одержал четыре победы, уступив только динамовцам в трёх партиях. В составе серебряных призёров шесть игроков сборной Псковской области.

Проиграв только лидерам чемпионата, замкнул тройку призёров «СПАЙК», за который выступает один игрок областной сборной.

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