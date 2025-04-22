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Спорт

Евгения Канаева покинет тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике после десяти лет работы

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России после десяти лет работы. Об этом специалист сообщила в своих соцсетях.

Канаева выразила благодарность всем, с кем ей довелось работать, отметив, что их усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым. В марте 2025 года она получила нейтральный статус как тренер.

Евгения Канаева – единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в личном многоборье, а также 17-кратная чемпионка мира, в том числе с тремя победами в многоборье.

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