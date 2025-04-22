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Общество

Молодёжь Псковской области приглашают на чемпионат, посвящённый 80-летию Победы

Молодёжь Псковской области приглашают на интеллектуальный чемпионат, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Мероприятие пройдёт по всей стране 24 апреля. Проверить свою эрудицию смогут ученики с 6-го по 11-й класс, а также студенты техникумов и колледжей. Вопросы будут посвящены событиям Великой Отечественной войны, а также СВО. Пройти регистрацию можно на сайте общества «Знание».

Кроме того, 28 апреля стартует один из главных просветительских проектов года. Это марафон «Знание. Первые», который приурочен к 80-летию Победы. Псковская молодёжь сможет присоединиться к нему в онлайн-формате.

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