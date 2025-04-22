Концертный зал ГКЦ отремонтируют в Пскове

18:19, 22 апреля 2025, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В связи с увеличением доходной части бюджета 2025 года на 142,2 млн рублей средства будут распределены на реализацию муниципальных программ. Так, 12 млн рублей направят Централизованной библиотечной системе Пскова в связи с закреплением за ней на праве оперативного управления здания на площади Ленина, 3, где разместили Историко-краеведческую библиотеку имени Василева. Городской культурный центр получит 5 млн рублей на капитальный ремонт концертного зала.

Средства также направят в образовательные учреждения города на ремонт и благоустройство территорий. Например, школа № 9 получит 765 тысяч рублей на ремонт пищеблока, лицей № 4 – около 200 тысяч рублей на сметную документацию по ремонту крыльца и 600 тысяч рублей на замену линолеума. ППК получит 600 тысяч рублей на ремонт пищеблока и столько же на замену оконных блоков, а школа № 12 – 1,8 млн рублей на капитальный ремонт грузового лифта.

Около 2 млн рублей выделят на расчистку склонов реки Мирожки, благоустройство территории у памятника героям Первой мировой войны и посадку туй возле аэропорта. Около 10 млн направят на работы по измельчению порубочных остатков зелёных насаждений на площадке на улице Индустриальной, 26, а также на вывоз несанкционированных свалок мусора.