Условный пожар потушили в псковском Доме офицеров

19:33, 22 апреля 2025, ПАИ

Условное возгорание потушили в псковском Доме офицеров во время пожарно-тактических занятий, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области























По легенде, пожар возник в помещении электрощитовой под сценой большого зала. Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 1 получили сигнал о происшествии и выдвинулись на место, где эвакуировали из задымлённого помещения десять человек и ликвидировали условное возгорание.

В учениях приняли участие 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, уточнили в пресс-службе.