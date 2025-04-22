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Общество

Условный пожар потушили в псковском Доме офицеров

Условное возгорание потушили в псковском Доме офицеров во время пожарно-тактических занятий, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические занятия
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

По легенде, пожар возник в помещении электрощитовой под сценой большого зала. Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 1 получили сигнал о происшествии и выдвинулись на место, где эвакуировали из задымлённого помещения десять человек и ликвидировали условное возгорание.

В учениях приняли участие 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, уточнили в пресс-службе.

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