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Общество

Студенты и школьники посетили ведущие предприятия Псковской области в рамках акции «Неделя без турникетов»

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» прошла в Псковской области. Студенты и школьники региона получили возможность побывать на ведущих промышленных предприятиях Пскова и Великих Лук, узнать о современных технологиях и перспективах инженерных профессий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Так, студенты колледжа ПсковГУ, обучающиеся на направлениях «электроснабжение» и «технология машиностроения», побывали на экскурсии на заводе «Авар». Они не только узнали об истории предприятия, но и увидели производственные процессы в действии.

Студенты филиала ПсковГУ посетили опытный завод «Микрон» в Великих Луках, где ознакомились с производством оборудования для торговых сетей и маркетплейсов, а также узнали о возможностях трудоустройства.

Кроме того, в рамках акции школьники из гимназии № 28, вечерней школы № 1 и Москвинской школы посетили Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Ребята ознакомились с оснащением, узнали об образовательных программах и возможностях развития для студентов.

Участниками акции «Неделя без турникетов» стали завод АДС, фабрика «Славянка», завод «Авар», «Псков-Полимер», опытный завод «Микрон», «М-Конструктор», Великолукский механический завод, Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО», а также ПИШ Союзного государства и областной музей почтовой связи.

Напомним, что акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года и ежегодно объединяет тысячи участников по всей стране.

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