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Происшествия

В Великих Луках полиция ищет пропавшего мужчину

50-летнего Юрия Кандыбовича, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83.

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