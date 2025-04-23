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Общество

Мишустин призвал ФАС бороться с ростом цен на продукты первой необходимости

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Федеральной антимонопольной службе с призывом усилить борьбу с ростом цен на продукты первой необходимости. Об этом пишет РИА Новости.

При необходимости ведомство должно принимать жёсткие меры для снижения наценок посредников и защиты потребителей, подчеркнул он.

«Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников», – обратил внимание премьер-министр.

Михаил Мишустин также отметил, что в ходе отчёта Правительства России в Госдуме уже поднимал вопрос о необходимости сокращения длинных цепочек поставок, которые способствуют увеличению конечной стоимости продуктов. Он подчеркнул, что для этого требуется активное взаимодействие ФАС с поставщиками и товарными сетями.

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