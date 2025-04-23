О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах поговорили в программе «Оглавление». Главное

11:58, 23 апреля 2025, ПАИ

О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: