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Общество

О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах поговорили в программе «Оглавление». Главное

О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • волонтёрский корпус сконцентрирован на патриотических акциях, приуроченных к 9 Мая и Году защитника Отечества;
  • Псков готовится к насыщенной майской программе;
  • одним из ключевых событий станет автопробег «Непокорённые», который стартует сразу после Дня Победы. Уже 14 мая в Псковскую область приедут участники из разных регионов России и Белоруссии;
  • ожидается также визит особого гостя – олимпийской чемпионки. Имя спортсменки пока держится в секрете, однако уже известно, что она примет участие в спортивных мероприятиях, которые будут организованы специально для псковской молодёжи;
  • особое внимание уделят патриотическим акциям «Вахта памяти», «Мы помним»;
  • кинотеатр под открытым небом должен заработать в Невеле в ноябре;
  • «Дом молодёжи – это реальное, уникальное пространство, которое удалось построить в нашей области. Не многие регионы в стране могут похвастаться четырёхэтажным Домом молодёжи, Псковская область – может»;
  • в Доме молодёжи регулярно проходят круглые столы, открытые лекции, дискуссии и культурные мероприятия. Молодёжь может не только стать зрителем, но и организовать собственные события;
  • на базе Дома молодёжи работают студия звукозаписи и студия подкастов. Это место, где можно не только учиться, но и создавать;
  • по мнению Дмитрия Яковлева, КВН в Псковской области жив и продолжает вдохновлять новое поколение. «Команды собираются, готовят номера и радуют зрителей яркими выступлениями: Дом молодёжи для них не только всегда открыт, это Дом КВН 100 % в нашем городе»;
  • проект Дома молодёжи удался: «Пространства наполнены не только содержанием, но и смыслом. Дом молодёжи стал по-настоящему своим для псковской молодёжи».
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