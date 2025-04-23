О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах поговорили в программе «Оглавление». Главное
О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- волонтёрский корпус сконцентрирован на патриотических акциях, приуроченных к 9 Мая и Году защитника Отечества;
- Псков готовится к насыщенной майской программе;
- одним из ключевых событий станет автопробег «Непокорённые», который стартует сразу после Дня Победы. Уже 14 мая в Псковскую область приедут участники из разных регионов России и Белоруссии;
- ожидается также визит особого гостя – олимпийской чемпионки. Имя спортсменки пока держится в секрете, однако уже известно, что она примет участие в спортивных мероприятиях, которые будут организованы специально для псковской молодёжи;
- особое внимание уделят патриотическим акциям «Вахта памяти», «Мы помним»;
- кинотеатр под открытым небом должен заработать в Невеле в ноябре;
- «Дом молодёжи – это реальное, уникальное пространство, которое удалось построить в нашей области. Не многие регионы в стране могут похвастаться четырёхэтажным Домом молодёжи, Псковская область – может»;
- в Доме молодёжи регулярно проходят круглые столы, открытые лекции, дискуссии и культурные мероприятия. Молодёжь может не только стать зрителем, но и организовать собственные события;
- на базе Дома молодёжи работают студия звукозаписи и студия подкастов. Это место, где можно не только учиться, но и создавать;
- по мнению Дмитрия Яковлева, КВН в Псковской области жив и продолжает вдохновлять новое поколение. «Команды собираются, готовят номера и радуют зрителей яркими выступлениями: Дом молодёжи для них не только всегда открыт, это Дом КВН 100 % в нашем городе»;
- проект Дома молодёжи удался: «Пространства наполнены не только содержанием, но и смыслом. Дом молодёжи стал по-настоящему своим для псковской молодёжи».
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23 апреля 2025
О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах поговорили в программе «Оглавление». Главное